Южноуралец выиграл более 1 млн рублей, потратив на лотерейку 20 рублей

Победитель еще не обратился за выигрышем

Житель Челябинской области забрал суперприз в одном из тиражей гослото «Проще, чем дважды два», сообщает пресс-центр компании «Столото».

«Суперприз — 1 миллион 147 тысяч 490 рублей — был разыгран 22 февраля в 08:27 по московскому времени в 284828-м тираже. Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Известно лишь, что счастливчик купил билет за 20 рублей в мобильном приложении», — рассказали в центре.

По правилам лотереи «Проще, чем дважды два», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Победными для участника из Челябинской области стали числа 12, 17 в первом поле билета и 4, 18 — во втором.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что фармацевт из Челябинска стала миллионером, купив билет «Русского лото» в магазине.