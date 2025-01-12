Житель Верхнего Уфалея выиграл миллион рублей в лотерею

Счастливчик приобрел билет в почтовом отделении

Накануне Нового года житель Верхнего Уфалея купил лотерейный билет в отделении «Почты России», который оказался выигрышным: счастливчик выиграл миллион рублей в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион». Правда, как сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи», с компанией он до сих пор не связался.

Итоги праздничного тиража были подведены 1 января. Тогда стало известно, что миллионерами стали 42 человека из ряда российских регионов, в том числе из Челябинской области. Особенно повезло участнику из Ханты-Мансийского автономного округа — он выиграл более 147 миллионов рублей. Всего было разыграно более миллиарда рублей.