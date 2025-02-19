Фармацевт из Челябинска выиграла в лотерею 2 млн рублей

Это ее первый крупный выигрыш

Фармацевт Татьяна из Челябинска купила в магазине лотерейный билет и стала миллионером: женщина выиграла 2 миллиона рублей на автомобиль, но вместо машины оформила выигрыш деньгами, чтобы купить квартиру, сообщили в пресс-службе «Столото».

Выигрышным оказался билет в 1592‑м тираже «Русского лото», который Татьяна приобрела в фирменном магазине. Женщина призналась, что участвует в лотереях около года и обычно покупала несколько билетов. А тут взяла один — первый попавшийся на глаза. И интуиция ее не подвела.

Результаты билета проверил муж Татьяны, он и сообщил ей о выигрыше.

«Мы вместе пересмотрели запись розыгрыша, и только тогда я поверила в реальность победы»,— рассказала женщина.

Несмотря на то что выигрыш предусматривал получение автомобиля, фармацевт решила оформить его деньгами, чтобы приобрести квартиру и обеспечить семье более комфортные условия жизни.