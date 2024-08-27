Челябинский математик оценил вероятность выигрыша в лотерею

Владимир Заляпин считает, что в этой игре важны эмоции, а не деньги

Сегодня Международный день лотереи. Сорвать джекпот наверняка мечтал каждый. А кто-то даже оставил продавцам лотерейных билетов целое состояние. Каковы шансы обычного человека выиграть деньги, мы спросили профессора ЮУрГУ, кандидата физико-математических наук Владимира Заляпина.

«Сам я за большим выигрышем не гонюсь, но по большим праздникам, к примеру, на Новый год, покупаю билетики детям и внукам, ведь ожидание выигрыша — это большая радость и удовольствие. При этом как математик я знаю, что шансов выиграть у меня нет», — признается Владимир Ильич.

Читатель нашего сайта подобному пессимизму, конечно же, возмутится. Не очень подкованный челябинец скажет, что шансы выиграть и проиграть делятся поровну — 50 на 50. По словам математика, применительно к лотереям (и не только) это правило не работает.

«Задайте себе вопрос: какова вероятность встретить на улице человека-пенсионера? Обыватель скажет как вы: 50 на 50. Однако это изначально неправильно. Если в городе живет 100 человек, а пенсионеров из них только десять, то шансы встретить пенсионера уже 1 к 10», — замечает Заляпин.

То же с лотереей. Шансы на выигрыш зависят от размера призового фонда и количества участников. При этом следует отдавать себе отчет, что шансы на выигрыш это не императив: если шансы, скажем, 50:50, это не означает, что выигрывает каждый второй, а означает только, что при продолжительной игре в неизменных условиях примерно в половине случаев игрок в плюсе.

Лотерею, считает Владимир Заляпин, нельзя рассматривать как стабильный способ заработка.

«Только от 50% до 75% денег, собранных с популяции игроков, тратятся на оплату выигрышей. Поэтому получается, что, заплатив рубль, вы можете рассчитывать не более чем на 70−80 копеек выигрыша», — поясняет Заляпин.

При этом шансы получить небольшой выигрыш довольно высоки — один к двум. Если вы будете долго играть в лотерею, то вернете себе приблизительно 70−80% вложенных средств. Выиграть большие деньги при однократной игре практически невозможно: шанс составляет один к 80 миллионам.

«Если вы будете бросать монетку и ожидать, что у вас 20 раз подряд выпадет герб, то вероятность подобного события в 20 раз больше, чем шансы сорвать джекпот в лотерее», — категоричен Заляпин.

Если речь идет о чистой случайности, как в лотерее, остается надеяться только на удачу. Получить большой выигрыш, используя знание математики, можно лишь при соблюдении следующих условий:

• игра проводится в неизменных условиях от тура к туру;

• игрокам удалось найти отклонения от чистой случайности распределения выигрышей;

• игроки вкладывают в игру не меньшие средства, чем противник.

Так, в 80-е годы прошлого столетия в Монте-Карло группа игроков собрала статистику распределения цифр рулетки за достаточно длительный период времени. На основании этой статистики они нашли отклонения частот выпадения тех или иных комбинаций цифр от теоретических. Им удалось, вложив достаточно много средств в игру, заработать сумму, значительно превышающую их вклад. С тех пор в казино меняют механизм рулетки каждый месяц — чтобы не дать возможности игрокам собрать статистику отклонений и на основании этих данных построить выигрышную стратегию.

Самое дорогое приобретение в лотерее — это удовольствие от ожидания выигрыша и волнение от попытки предсказать результат, считает Владимир Заляпин.



«Лотерея — это игра для азартных людей, которые получают от нее удовольствие. Если вы любите короткую игру, можете купить билетик на улице, стереть защитный код и узнать, выиграли вы или нет. А если хочется поволноваться, выбирайте сложную лотерею, где нужно угадывать цифры, расставлять фишки. Приложить знание математики здесь нельзя. Уж не знаю, к счастью или к сожалению», — резюмирует наш собеседник.

Между тем слесарь-ремонтник из Магнитогорска выиграл рекордную сумму в лотерею — 607 млн рублей. Выигрыш сопоставим с зарплатой счастливчика за 500 лет.