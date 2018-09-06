/ «Ламборгини» Аристова сняли у порога администрации перед встречей с Дубровским

Губернатор и бизнесмен обсудили три важные темы.

Накануне губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с бизнесменом Александром Аристовым. Общественность тут же обратила внимание на «Ламборгини» совладельца ЧЭМКа и фирмы Ариант, стоимостью 21 миллион рублей.

Борис Дубровский пригласил на встречу собственника ЧЭМК Александра Аристова обсудить вопросы реализации эффективных экологических мероприятий в Челябинске, а также долгосрочную стратегию развития комбината. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Глава региона и южноуральский олигарх обсудили экологическую ситуацию в области. Говорили о программах по улучшению качества воздуха, их реализации и затратах. Рассмотрели тему долгосрочной стратегии развития комбината.

На самом деле совершенно очевидно. Это в основных трендах, общефедеральных, которые транслируются от Президента. Прежде всего, это налаживание отношений государственной управленческой системы с бизнесом. Темы предугадать очень несложно. Их три. Это экономическая проблематика, экологическая тема с выбросами и третья — политическая. Ни для кого не секрет, что Александр Михайлович — серьезный игрок на политическом поле. — рассказал сайту «Первый областной» политолог Александр Лавров.

Напомним, по данным АПЭК, предприниматель Александр Аристов входит в десятку политиков региона с очень сильным влиянием.