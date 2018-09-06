/ Губернатор Борис Дубровский поможет параспортсменам и маленьким селянам

Глава региона озвучил ряд постановлений после личного приема граждан.

Накануне губернатор Челябинской области провел личный прием граждан. Борис Дубровский встретился с жителями южноуральских муниципалитетов. В это время ему рассказали о своих проблемах жители Коркинского и Уйского районов.

Первым к главе региона обратился колясочник Константин Ковалев. Он готовится представлять регион на всероссийских соревнованиях по настольному теннису в Санкт-Петербурге. Старты намечены на декабрь. К этому времени губернатор распорядился, чтобы спортсменов обеспечили новыми инвалидными колясками и спортивным инвентарем.

На эти соревнования спортсмены должны поехать уже на новых колясках. Необходимо в кратчайшие сроки провести все процедуры. Желаю нашим спортсменам удачи на предстоящих стартах и жду результатов. — поручил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также за помощью обратились жители сел в Уйском муниципальном районе. Маленьким жителям сел Кидыш и Петропавловка не хватает площадок для игр.

Средства на строительство площадок выделим в следующем году по программе поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. К местным властям стандартное требование — эти объекты должны активно функционировать, стать любимым местом отдыха людей. — продолжает глава региона Борис Дубровский.

Отметим, что глава региона провел встречу с южноуральцами в приемной Президента РФ Владимира Путина.