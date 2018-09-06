Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.46 +0.19 79.14 +0.12
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Губернатор Борис Дубровский поможет параспортсменам и маленьким селянам

Губернатор Борис Дубровский поможет параспортсменам и маленьким селянам

Глава региона озвучил ряд постановлений после личного приема граждан.
сегодня в 15:07
  |  Общество

Накануне губернатор Челябинской области провел личный прием граждан. Борис Дубровский встретился с жителями южноуральских муниципалитетов. В это время ему рассказали о своих проблемах жители Коркинского и Уйского районов.

Первым к главе региона обратился колясочник Константин Ковалев. Он готовится представлять регион на всероссийских соревнованиях по настольному теннису в Санкт-Петербурге. Старты намечены на декабрь. К этому времени губернатор распорядился, чтобы спортсменов обеспечили новыми инвалидными колясками и спортивным инвентарем.

На эти соревнования спортсмены должны поехать уже на новых колясках. Необходимо в кратчайшие сроки провести все процедуры. Желаю нашим спортсменам удачи на предстоящих стартах и жду результатов. — поручил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также за помощью обратились жители сел в Уйском муниципальном районе. Маленьким жителям сел Кидыш и Петропавловка не хватает площадок для игр.

Средства на строительство площадок выделим в следующем году по программе поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. К местным властям стандартное требование — эти объекты должны активно функционировать, стать любимым местом отдыха людей. — продолжает глава региона Борис Дубровский.

Отметим, что глава региона провел встречу с южноуральцами в приемной Президента РФ Владимира Путина.

Общество
«Будем помогать». Губернатор пообщался с пострадавшими от землетрясения жителями
  
вчера в 20:38
«Будем помогать». Губернатор пообщался с пострадавшими от землетрясения жителями
Общество
Централизовать работу «скорых» в отдаленных районах поручил губернатор Челябинской области
вчера в 18:15
Централизовать работу «скорых» в отдаленных районах поручил губернатор Челябинской области
Общество
Губернатор сорвал аплодисменты, сделав выход силой на турнике. Видео
  
31.08.2018
Губернатор сорвал аплодисменты, сделав выход силой на турнике. Видео
Общество
Губернатор впечатлен динамикой развития производства и культурной жизни Карабаша
30.08.2018
Губернатор впечатлен динамикой развития производства и культурной жизни Карабаша
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинцам напоминают о необходимости соблюдать общественный порядок, учитывая последствия «Торнадо»
сегодня в 18:45
Челябинцам напоминают о необходимости соблюдать общественный порядок, учитывая последствия «Торнадо»
Общество
сегодня в 18:11
14 студентов приступили к изучению Корана в единственном южноуральском медресе
Общество
В Катав-Ивановске создан пункт эвакуации на случай землетрясения
сегодня в 18:08
В Катав-Ивановске создан пункт эвакуации на случай землетрясения
Общество
Первую в регионе книгу с дополненной реальностью создали в Челябинске
сегодня в 17:37
Первую в регионе книгу с дополненной реальностью создали в Челябинске
Культура
Зрители «Онлайн ТВ» в прямом эфире увидят выступления хоров в храме Рождества Христова
сегодня в 16:01
Зрители «Онлайн ТВ» в прямом эфире увидят выступления хоров в храме Рождества Христова
Спорт
Денис Лебедев о семейной трагедии: «Последние дни ее жизни я провел рядом»
сегодня в 15:33
Денис Лебедев о семейной трагедии: «Последние дни ее жизни я провел рядом»
Наука
ЮУрГУ попал в топ университетов рейтинга RAEX
сегодня в 15:18
ЮУрГУ попал в топ университетов рейтинга RAEX
Общество
Губернатор Борис Дубровский поможет параспортсменам и маленьким селянам
сегодня в 15:07
Губернатор Борис Дубровский поможет параспортсменам и маленьким селянам
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6