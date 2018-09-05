/ Борис Дубровский призвал бороться с «медвежьими углами» в медицине

Глава региона неожиданно для всех посетил сельскую больницу.

Губернатор Челябинской области посетил сельскую больницу в Долгодеревенском. Там Бориса Дубровского не ждали, поэтому глава региона смог оценить естественное состояние медицинского учреждения. Пациенты и медики не ожидали такой встречи.

Очень долго очереди, ждать приходится. Чтобы попасть на УЗИ, приходится ждать почти три недели. — рассказала пациентка местной больницы.

Глава региона заявил, что по итогам визита будет дана оценка эффективности работы медучреждения. После посещения больницы Борис Дубровский принял участие в расширенном заседании Палаты сельских поселений Совета муниципальных образований региона. Отдельно подчеркивается необходимость сохранения и развития трехуровневой системы здравоохранения от села к райцентру и оттуда в областной центр.

Общаясь со своими коллегами в правительстве области, я сказал, что в регионе не должно быть «медвежьих углов». Так вот: к медицине это относится в первую очередь. Свыше 670 тысяч южноуральцев живут в сельской местности, в основном это сельские поселения и малые города. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как подчеркнул глава региона, основной акцент в развитии медицины на селе и в малых городах сделан на доступность и расширение первичной медицинской помощи.

Напомним, сейчас в регионе действуют федеральные программы по привлечению специалистов «Земский доктор» и «Земский фельдшер».