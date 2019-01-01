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/ Борис Дубровский записал специальное обращение к жителям региона

Борис Дубровский записал специальное обращение к жителям региона

«Нам всем требуется выдержка, мужество и терпение в эти дни», — сказал глава региона.

вчера в 19:20
  |  Общество

Борис Дубровский решил лично обратиться к южноуральцам в это непростое время, поэтому записал видеообращение, на котором он благодарит всех жителей Челябинской области за помощь, оказанную пострадавшим при трагедии в Магнитогорске. На кадрах записи глава региона рассказывает о том, что было сделано на текущий момент со стороны правительства, рассказывает последнюю сводку новостей, а также обращается к близким и родственникам погибших в этой ужасной трагедии.

Не существует слов, которые могут выразить происходящее сейчас внутри нас. Нам всем требуется выдержка, мужество и терпение в эти дни. В эти тяжелые минуты южноуральцы с вами. — сказал Борис Дубровский.

Отметим, сегодня из-под завалов извлекли тело восьмого человека, который погиб при взрыве в Магнитогорске, а также живого 11-месячного мальчика.

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