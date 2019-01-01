/ 2 января в регионе объявлено днем траура

С таким распоряжением выступил глава региона.





2 января в Челябинской области объявлено днем траура. С таким распоряжением, в связи с произошедшей накануне трагедией в Магнитогорске, выступил глава региона.

Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявить 2 января 2019 года днем траура в Челябинской области. — гласит текст распоряжения.

В этот день на территории всего региона приспустят Государстивенные флаги Российской Федерации, а также флаги Челябинской области. Кроме того, владельцам организаций, предприятий и телерадиокомпаний 2 января рекомендуют отметить все развлекательные мероприятия и передачи.

Отметим, сегодня, 1 января, под завалами было обнаружено еще трое погибших магнитогорцев. Количество жертв увеличилось до 7 человек. Судьба еще 37 на данный момент неизвестна.