/ Под завалами в Магнитогорске найден 11-месячный ребенок

Его состояние сейчас оценивается, как тяжелое.

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11-месячного ребенка нашли живым под завалам разрушенного подъезда в Магнитогорске. Малыша тут же доставили в больницу, чтобы медики могли провести осмотр в условиях реанимационного отделения.

11-месячный ребёнок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. — пишет пресс-служба правительства.

Найденный ребенок — мальчик. Его состояние сейчас оценивается, как тяжелое. У него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. В Магнитогорск по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Челябинска в Магнитогорск выехала бригада лучших врачей реаниматологов, а также главные геонатолог области. Кроме того, в телемедецинским консультациям готовы подключиться специалисты из столицы. После оценки состояния ребенка его могут эвакуировать в Москву для оказания дальнейшей помощи.

Напомним, в доме № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. Причиной трагедии стал взрыв бытового газа в одной из квартир. На месте трагедии развернут оперативный штаб во главе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

МЧС организована горячая линия психологической помощи пострадавшим и их родственникам. Номер горячей линии: 8 (351) 239 99 99.