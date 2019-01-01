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/ Отец спасенного 11-месячного мальчика хотел участвовать в операции по его спасению

Отец спасенного 11-месячного мальчика хотел участвовать в операции по его спасению

Мужчина даже пытался записать в волонтеры, однако сделать этого сразу ему не удалось.
вчера в 21:20
  |  Происшествия

Отец 11-месячного мальчика, которого спасли сегодня из-под завалов разрушенного подъезда в Магнитогорске, рассказал, как складывались для него события того злополучного дня, а также о времени после произошедшего. Так, Евгений Фокин, после того, как узнал об обрушении, пытался пробраться оцепленную зону, чтобы помочь в поисках малыша, сообщает Znak.com.


Я потеплее, спецовку свою с работы надел, валенки, и пошел за оцепление. Пришел, туда не пускают. Сегодня утром проснулись, я оделся опять, поехал, спасателям конкретно показал, где он (сын) может лежать. Все, показал, там его и нашли. Для нас это большое чудо! Новогодний подарок, новогоднее чудо! — рассказал мужчина.

В день трагедии мужчина находился на работе. Обо всем, что случилось, узнал уже после, рассказал он интернет-изданию Mash.

Я шел, увидел свою квартиру, точнее место, куда она должна была упасть. Диван лежал, где супруга спала со старшим сыном. Стояла кроватка, раз диван здесь, значит, кроватка должна была быть левее. Приблизительно показал, где может находиться. — добавил Евгений Фокин.

Отметим, в Магнитогорске сегодня, 1 января, спустя сутки после обрушения был найден живым 11-месячный мальчик. Спасатели достали его из-под завалов. Вскоре его отправят в Москву — малыш получил сильное обморожение и черепно-мозговую травму.

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