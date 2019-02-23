/ Школьница спасла провалившуюся под лед подругу в Миассе

Правилам поведения на замершем водоеме девочку научил папа.

Храбрая девочка Саша Панина из Миасса не дала погибнуть своей подруге на городском пруду. Все произошло 17 февраля. Девочки переходили замерзший водоем, когда заметили в одном месте проталину. Решили подойти поближе, и в этот момент одна из подруг оступилась и упала. Девочка схватилась за лед, но тот треснул, и школьница оказалась в воде по шею. Тогда Саша Панина, оставшаяся на поверхности, вспомнила, чему ее учил отец-рыбак, и пришла подруге на помощь.



Она огляделась: ни палки, ни веревки не нашла. Поползла к моей дочери на коленях и дернула. С первого раза вытащила. Они побежали в стоматологию у пруда. Там дочь обтерли спиртом, напоили их чаем и привезли домой. Когда я узнала обо всем, сначала испытала шок, потом меня начало трясти. Успокоилась, только когда поговорили. Девчонки сами, кажется, все поняли только дома. — рассказала сайту «Первый областной» мама спасенной девочки Евгения Кайгородова.

Женщина рассказала о произошедшем спустя неделю. Как сообщила Евгения, подруга ее дочери рисковала жизнью, хотя и не думала в тот момент об опасности, и Миасс должен знать, что в городе живет маленькая героиня.