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/ Школьница спасла провалившуюся под лед подругу в Миассе

Школьница спасла провалившуюся под лед подругу в Миассе

Правилам поведения на замершем водоеме девочку научил папа.
сегодня в 12:02
  |  Общество

Храбрая девочка Саша Панина из Миасса не дала погибнуть своей подруге на городском пруду. Все произошло 17 февраля. Девочки переходили замерзший водоем, когда заметили в одном месте проталину. Решили подойти поближе, и в этот момент одна из подруг оступилась и упала. Девочка схватилась за лед, но тот треснул, и школьница оказалась в воде по шею. Тогда Саша Панина, оставшаяся на поверхности, вспомнила, чему ее учил отец-рыбак, и пришла подруге на помощь.

Она огляделась: ни палки, ни веревки не нашла. Поползла к моей дочери на коленях и дернула. С первого раза вытащила. Они побежали в стоматологию у пруда. Там дочь обтерли спиртом, напоили их чаем и привезли домой. Когда я узнала обо всем, сначала испытала шок, потом меня начало трясти. Успокоилась, только когда поговорили. Девчонки сами, кажется, все поняли только дома. — рассказала сайту «Первый областной» мама спасенной девочки Евгения Кайгородова.

Женщина рассказала о произошедшем спустя неделю. Как сообщила Евгения, подруга ее дочери рисковала жизнью, хотя и не думала в тот момент об опасности, и Миасс должен знать, что в городе живет маленькая героиня.

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