/ Геологоразведку приняли за строительство Круглогорского ГОКа в Миассе

Комбинат появится только при положительном заключении всех экспертиз.

Предполагаемое строительство Круглогорского ГОКа стало тревожной новостью для жителей Миасского городского округа. В ноябре 2018 года мэрия заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО «Круглогорский ГОК». В нем сказано: администрация округа содействует при реализации проекта, а инвестор вкладывает в него около 700 миллионов рублей, а также создает не менее 40 новых рабочих мест.

Инвестиционное соглашение действительно было подписано, так как инвестиции — это приоритетное направление развития округа и области в целом. Но без оценки нанесения вреда окружающей среде, проведения государственной экологической экспертизы и учёта мнения жителей округа реализацию самого проекта считаю невозможной. Мы готовы к дальнейшему диалогу с инвестором после всех законных процедур. — подчеркнул глава Миасса Григорий Тонких.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что проект востребован для региона, но решение о реализации проекта будут принимать только после проведения экспертиз.

Между Правительством Челябинской области и инициаторами проекта по разработке Круглогорского месторождения соглашения не заключались. При этом отметим, что оцениваем этот проект как востребованный для региона. Компания является держателем лицензии на право пользования недрами, ведет в настоящий момент геологоразведку. Только после ее завершения можно будет говорить о том, будет ли реализовываться проект и какого масштаба. — прокомментировал Борис Дубровский.

Отметим, что инвестор предложил администрации Миасса разместить промышленный объект для переработки и обогащения руды недалеко от горы Круглая по трассе М-5. Для того, чтобы этот проект был реализован, необходима смена функционального назначения земель — с сельскохозяйственного использования на промышленное.