/ Мужчина из Миасса напал на пожилую пару и грозился поджечь квартиру

На его задержание прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

На задержание буйного мужчины в Миассе выезжали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Вчера утром, 23 февраля, жители дома по улице Октября были обеспокоены количеством машин экстренных служб возле соседнего подъезда. Фотографиями с места происшествия они делились в социальных сетях.

С 9 утра стоит скорая, около 11 приехала пожарная машина. Из полицейской машины выходили люди со щитами и в касках, около 10 человек. — пишет автор поста Полина Костерина.

Как оказалось, мужчина, проживающий в доме, напал на бабушку и дедушку. После этого он начал угрожать поджогом квартиры, чтобы его не забрали в больницу.

Очередной приступ душевно больного человека. Пытался зарезать бабушку с дедушкой. Бабушка выбежала, дед в окно выпрыгнул. На больном уже висит одно убийство. Росгвардия совместно с пожарными задержали его без применения оружия, воспользовались напором воды. Ребята молодцы, работают. — отмечает в комментариях очевидица Ульяна Кошелева.

После того, как мужчину задержали и увезли в машине скорой помощи, бабушка и дедушка смогли вернуться в квартиру.