/ Борис Дубровский: «Даже в морозы вы комфортно сможете добираться до дома»

Губернатор рассказал заводчанам, какие изменения ждут общественный транспорт.

Во время визита на Челябинский цинковый завод, губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с работниками предприятия. На ней металлурги задавали главе региона вопросы о том, как будет меняться город, как его будут благоустраивать и, что важно, об изменениях, ожидающих общественный транспорт.

Мы сейчас прорабатываем вопрос перехода транспорта на газомоторное топливо до 2021 года, ожидаем, что к этому моменту дизельного транспорта не будет в Челябинске. Что касается трамваев — будет партнер, который инвестирует средства в обновление парка. Существующий общественный транспорт очень старый. Есть цель обновить подвижной состав, мы видим, как это можно сделать. Думаю, что уже в начале следующего года даже в морозы вы в комфортных условиях сможете добираться от работы до дома. Мы работаем над этим целенаправленно. — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, что с проектом перехода общественного транспорта на СПГ Челябинская область выступит на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который откроется завтра, 14 февраля.