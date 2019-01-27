/ Губернатор подчеркнул важность мероприятий в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда

Борис Дубровский: «Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена Великая Победа, и передавать эту память по наследству».

Сегодня, 27 января, в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Челябинской области состоятся мероприятия, посвященные этому событию. В этот памятный день к южноуральцам обратился глава региона Борис Дубровский.

Выстояв 900 дней и 900 ночей — в голоде, холоде, под постоянными обстрелами врага — ленинградцы проявили непостижимую стойкость, силу духа, несгибаемую волю и стали символом Великой Победы. В битве за Ленинград участвовала вся страна, и южноуральцы в том числе. Блокаду прорывала танковая колонна «Челябинский колхозник», построенная на средства южноуральских крестьян. Наша область приняла 15 тысяч детей со всей страны, но больше всего из блокадного Ленинграда. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена Великая Победа, и передавать эту память по наследству. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, в учебных заведениях области пройдут встречи учеников с участниками тех событий. Жители блокадного Ленинграда ответят на вопросы детей, а также расскажут, как им удалось выжить и приблизить Россию к Великой победе.

Напомним, что участники блокады получат единовременную выплату, размером 7000 рублей. В Челябинске проживает 144 человека, относящихся к категориям «Житель блокадного Ленинграда» и «Участник Волховского и Ленинградского фронтов».