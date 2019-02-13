/ Проект по переходу общественного транспорта на сжиженный газ представят на Форуме в Сочи

Челябинск будет первым на Южном Урале городом, перешедшим на СПГ.

Российский инвестиционный форум в Сочи заработает уже завтра. Подготовка к нему идет полным ходом, губернатор Челябинской области Борис Дубровский уже направился на площадку. Позже там пройдет встреча между губернаторами, министрами, главами инвестиционных компаний.

Челябинская область презентует на форуме проект по переходу общественного транспорта в Челябинске на сжиженный природный газ. На Южном Урале это будет первый город, использующий экологическое топливо. Реализовать проект хотят к 2020 году.

Мы каждый раз готовимся к этому мероприятию, это хорошая возможность встретиться в живом диалоге со всем правительством, руководителями регионов, иностранными партнерами. Мы стараемся сделать презентацию перехода транспорта на сжиженный газ более активной. Нам нужна как поддержка Министерства промышленности и торговли для закупа техники, так и Министерства энергетики. — подчеркнул Борис Дубровский.

Так, у главы Южного Урала запланирована встреча с главой Минэнергетики Александром Новаком. С ним Борис Дубровский планирует обсудить сеть автозаправок, которые должны появиться для нового транспорта.

Также в Сочи состоится встреча губернатора с главой Кемеровской области и председателем Сбербанка Германом Грефом.

Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 14−15 февраля.