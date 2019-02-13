/ Заняться проезжей частью по улице Захаренко пообещал губернатор

Власти уделят внимание состоянию всех семи районов Челябинска.

Своими проблемами поделились работники Челябинского цинкового завода с губернатором Борисом Дубровским. Например, проживающие в Курчатовском районе попросили обратить внимание на дорогу по улице Захаренко. Там образовалась глубокая колея, а потому необходим срочный ремонт.

Вопрос актуальный, я тоже отношусь эмоционально к тому, что центр Челябинска более или менее приводится в порядок, но, как заглянешь за фасад, там все по-другому. Работаем с главами семи районов Челябинска, у них есть бюджеты, есть обязанности перед своими гражданами. В текущем году на благоустройство муниципалитетам направляется 1 миллиард рублей, большая часть суммы — Челябинску как областному центру. — ответил Борис Дубровский.

Кроме того, губернатор пообещал, что все дворы станут комфортнее. Для заводчан это важно, ведь у многих есть маленькие дети.