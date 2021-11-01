На автомобильном заводе «УРАЛ» на сегодня вакцинацию от коронавируса прошли более двух тысяч человек. На поддержание здоровья привитого персонала завод направил 15 миллионов рублей в виде разовых выплат заводчанам, сообщили на предприятии.
В пяти пунктах вакцинации завода ежедневно прививаются от 50 до 100 человек. На больничном с подтвержденным диагнозом «коронавирус» находятся не более 1% от общего количества работников. Кроме того, с середины октября до середины декабря на заводе будет работать передвижной цифровой флюорографический кабинет. Также продолжает работать программа мотивации персонала к прохождению вакцинации. Каждому сотруднику, поставившему прививку от коронавируса, выплачивается 2500 рублей.
«Также автомобильный завод „УРАЛ“ закупил бактерицидные облучатели открытого типа, которые устанавливаются внутри помещений с большим количеством рабочих мест. Закуплено необходимое количество медицинских масок. Каждому работнику ежемесячно выдается антибактериальный гель и антисептик. В местах большого скопления людей, на проходных и в местах приема пищи установлены дозаторы для обработки рук. Проходные предприятия оборудованы стационарными тепловизионными камерами для мониторинга температуры входящих на предприятие людей», — сообщили представители автозавода.
Сотрудники с повышенной температурой не допускаются на работу. Предприятие продолжает работать в обычном режиме.
Напомним, ранее выездная бригада медиков провела массовую вакцинацию сотрудников челябинского общественного транспорта. В трамвайном депо № 1 привились более 200 человек.
В Челябинске работает самый большой на Южном Урале пункт вакцинации от коронавируса во Дворце спорта «Юность». В воскресенье, 31 октября, в нем привились 1538 человек.