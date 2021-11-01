Более двух тысяч сотрудников автозавода «УРАЛ» привились от коронавируса

На предприятии в Миассе соблюдают все необходимые меры по распространению болезни

На автомобильном заводе «УРАЛ» на сегодня вакцинацию от коронавируса прошли более двух тысяч человек. На поддержание здоровья привитого персонала завод направил 15 миллионов рублей в виде разовых выплат заводчанам, сообщили на предприятии.

В пяти пунктах вакцинации завода ежедневно прививаются от 50 до 100 человек. На больничном с подтвержденным диагнозом «коронавирус» находятся не более 1% от общего количества работников. Кроме того, с середины октября до середины декабря на заводе будет работать передвижной цифровой флюорографический кабинет. Также продолжает работать программа мотивации персонала к прохождению вакцинации. Каждому сотруднику, поставившему прививку от коронавируса, выплачивается 2500 рублей.

«Также автомобильный завод „УРАЛ“ закупил бактерицидные облучатели открытого типа, которые устанавливаются внутри помещений с большим количеством рабочих мест. Закуплено необходимое количество медицинских масок. Каждому работнику ежемесячно выдается антибактериальный гель и антисептик. В местах большого скопления людей, на проходных и в местах приема пищи установлены дозаторы для обработки рук. Проходные предприятия оборудованы стационарными тепловизионными камерами для мониторинга температуры входящих на предприятие людей», — сообщили представители автозавода.

Сотрудники с повышенной температурой не допускаются на работу. Предприятие продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, ранее выездная бригада медиков провела массовую вакцинацию сотрудников челябинского общественного транспорта. В трамвайном депо № 1 привились более 200 человек.

В Челябинске работает самый большой на Южном Урале пункт вакцинации от коронавируса во Дворце спорта «Юность». В воскресенье, 31 октября, в нем привились 1538 человек.