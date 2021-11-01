В минувшее воскресенье, 31 октября, в челябинском Дворце спорта «Юность» в самом большом пункте вакцинации на Южном Урале привились 1538 человек. Всего за минувшие выходные в мобильных пунктах вакцинации в ТРК привились 3017 южноуральцев, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Как отметила заместитель главного врача по поликлинике городской клинической больницы № 8 Серафима Маслова, процесс вакцинации в ДС занимает совсем немного времени.
«Процесс вакцинации проходит достаточно быстро. Бумаги заполняет одна медсестра, вторая готовит вакцину. Сначала проходит осмотр, общение с пациентом — и далее вакцинация. Пациенты получают всю информацию о том, какая прививка ему ставится, как себя вести дальше. Если необходимо, врачом дается консультация, какая вакцина подойдет больше»,— рассказала Серафима Маслова.
Отметим, 30 октября, в первый день работы пункта, в ДС вакцинировались 1588 человек.
Напомним, пункт вакцинации в «Юности» работает ежедневно с 12:00 до 20:00 с 30 октября по 7 ноября. За час в 20 кабинах могут вакцинироваться 800 человек.