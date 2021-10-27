В Челябинске за один день вакцинировались больше 200 работников электротранспорта

Прививочный блицкриг прошел в здравпункте ООО «ЧелябГЭТ»

27 октября выездная бригада медиков провела массовую вакцинацию сотрудников челябинского общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города. В трамвайном депо № 1 привились более 200 человек.



«Проходит вакцинация работников всех подразделений предприятия. Им обязательно предоставляются выходные дни, но на работе городского транспорта это не отразится. Вакцинация сотрудников — плановое мероприятие, значительная часть коллектива уже поставила прививку», — сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.

В администрации Челябинска напоминают, что эпидситуация по заболеванию коронавирусом в городе остается напряженной. К счастью, все больше людей осознают опасность пандемии: за последние сутки в регионе привилось более 17 тысяч человек, сообщила на брифинге по борьбе с ковидом первый вице-губернатор Ирина Гехт.