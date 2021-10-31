В Челябинске продолжает работать самый большой пункт вакцинации на Южном Урале

Привиться от коронавируса во Дворе спорта «Юность» можно с 12:00 до 20:00

Сегодня, 31 октября, в Челябинске продолжает работать самый большой на Южном Урале пункт вакцинации от коронавируса во Дворце спорта «Юность». Привиться южноуральцы могут в течение всего дня, так как часы работы пункта — с 12:00 до 20:00.

Благодаря хорошей организации — а Дворец спорта поделен на несколько зон — очередей в пункте вакцинации почти нет, а само посещение занимает немного времени. На входе южноуральцы сдают одежду в гардероб, обрабатывают руки, им измеряют температуру. Затем волонтеры дают посетителям анкеты и согласие, заполнив которые, южноуральцы получают талон с номером очереди. После этого волонтеры провожают граждан на второй этаж непосредственно в кабины вакцинации. Кроме того, в здании оборудован отдельный выход.

Всего во Дворце спорта «Юность» оборудовано 20 кабинок, привиться в которых за час могут 800 человек.

Пункт вакцинации будет работать до 7 ноября.

В первый день работы пункта в ДС привились от коронавируса почти 1,6 тысячи южноуральцев.