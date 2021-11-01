В Челябинской области нашли нарушения при госзакупках на 260 млн рублей

Отчет подготовила Контрольно-счетная палата региона

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала результаты аудита в сфере закупок с января по сентябрь 2021 года. Всего проверено 2,7 млрд рублей, выявлено 961 нарушение на 258,8 млн рублей.

Преимущественная доля нарушений, 280 единиц, приходится на ошибки в аукционной документации. 276 нарушений выявлено в требованиях при исполнении контракта, 146 нарушений допущено при планировании аукционов.





«По итогам проведенного аудита КСП, в целях повышения финансовой дисциплины установлены причины выявленных недостатков и заказчикам даны предложения по их устранению, направлены информационные письма государственным заказчикам о лучших практиках применения 44-ФЗ», — поясняют в пресс-службе КСП Челябинской области.

Общий объем закупок за девять месяцев, по данным КСП области, составил 91,3 млрд рублей. Контрактов в регионе заключили на 63,3 млрд рублей, 39,9 млрд рублей — несостоявшиеся аукционы.



