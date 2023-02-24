Блины и алкоголь: медики рассказали про опасности масленичного стола

Нарколог из Челябинска Борис Изаровский советует совсем не прикасаться к рюмке

В длинные выходные велик соблазн задержаться за праздничным столом подольше. Между тем это чревато обострением ряда хронических заболеваний и развитием новых недугов. Об опасностях переедания и алкоголя напоминают опытные врачи.

«23 февраля празднуем День защитника Отечества. 26 февраля отмечаем последний день Масленицы. Это значит, что нужно быть осторожным за праздничным столом. Особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ и ожирением. Риск обострения хронических заболеваний после праздничного застолья увеличивается примерно на 30%»,

— отмечает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

«Если вы не хотите навредить своей фигуре, рекомендую есть блины без начинки. А если все же хочется чем-то дополнить, то можно выбрать фрукты, ягоды, овощи, творог или рыбу. Главное — испечь блины самому. Вы будете точно знать, из чего они приготовлены, в отличие от блинов, которые вы купите в магазине»,

— говорит главный внештатный диетолог Минздрава Челябинской области Елена Афонина.

Обильный прием пищи вреден и для людей с лишним весом, сахарным диабетом. Самые неполезные начинки: сгущенка, варенье, джем, шоколадные пасты и мед.

У людей с хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка, панкреатитом, холециститом блины в сочетании с алкоголем могут спровоцировать обострение.

А большие дозы алкоголя могут вызвать «синдром праздничного сердца» — нарушение ритма и проводимости сердца. Иногда аритмия возникают сразу после приема алкоголя, иногда — на следующий день после застолья.

Минздрав советует соблюдать меру за праздничным столом, больше двигаться (гулять, кататься на коньках и лыжах) и пить больше воды (иногда за голод мы принимаем банальную жажду). А главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Челябинской области Борис Изаровский советует полностью отказаться от алкоголя, так как в любом количество яд остается ядом.

«Придерживайтесь правила: в процессе застолья оставаться трезвым. Любая доза алкоголя несет опасность организму, даже так называемая „допустимая“, во всяком случае для организма, отягощенного различными болезнями, прежде всего печени. Чем меньше выпито алкоголя и реже поднимаются тосты, тем меньше опасности. Главная цель застолья — это общение с родными и близкими»,

— говорит Борис Изаровский.