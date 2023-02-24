Второе — мужчина должен регулярно заниматься спортом либо компенсировать такие занятия физической активностью. Третье правило — это отказ от вредных привычек — от алкоголя и курения.
Четвертое — отказ от самолечения. Все лекарства нужно принимать только по назначению врача.
Наконец, пятое правило касается интимной жизни. Половая жизнь должна быть регулярной, два-три раза в неделю. Однако чересчур частые половые контакты тоже вредны, так как в этом случае количество сперматозоидов уменьшается.
«Различные гаджеты стоит держать подальше, не носить мобильные телефоны в кармане брюк, не ставить на колени или живот ноутбук —излучения негативно влияют на сперматогенез. Важно высыпаться. Причем не раз в неделю, а ежедневно. Избегать сидячего образа жизни. Гиподинамия — враг мужского здоровья», — напоминает Александр Аркадьев.
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