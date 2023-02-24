Челябинский уролог назвал пять правил репродуктивного здоровья мужчины

Они касаются питания, привычек и интимной жизни

В Челябинской области 11 тысяч пар не могут зачать ребенка . В ряде случаев проблема кроется не в женщине, а в ее партнере. Врач-уролог Челябинской областной клинической больницы Александр Аркадьев назвал пять правил, которые помогают сохранить репродуктивное здоровье мужчин. Первое — это правильное питание. Мужчине необходимо есть натуральную, богатую белком пищу. Также важно, чтобы состав пищи был разнообразным.

Второе — мужчина должен регулярно заниматься спортом либо компенсировать такие занятия физической активностью. Третье правило — это отказ от вредных привычек — от алкоголя и курения.

Четвертое — отказ от самолечения. Все лекарства нужно принимать только по назначению врача.

Наконец, пятое правило касается интимной жизни. Половая жизнь должна быть регулярной, два-три раза в неделю. Однако чересчур частые половые контакты тоже вредны, так как в этом случае количество сперматозоидов уменьшается.

«Различные гаджеты стоит держать подальше, не носить мобильные телефоны в кармане брюк, не ставить на колени или живот ноутбук —излучения негативно влияют на сперматогенез. Важно высыпаться. Причем не раз в неделю, а ежедневно. Избегать сидячего образа жизни. Гиподинамия — враг мужского здоровья»,

— напоминает Александр Аркадьев.