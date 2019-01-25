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/ Челябинское УФАС признало незаконной агрессивную рекламу «Бургер Кинга»

Челябинское УФАС признало незаконной агрессивную рекламу «Бургер Кинга»

Заведение обещало «Раздать по Е-баллам за кофе».
сегодня в 13:26
  |  Общество

Комиссия Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы признало противоречащей закону о рекламе агрессивный слоган ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». Свое решение УФАС вынесло в четверг, 24 января.

Напомним, неоднозначное предложение сети, обещавшее «раздать по Е-баллам за кофе», возмутило одного из жителей областной столицы. Антимонопольщики приняли его заявление и вынесли свой вердикт.

Установлено, что эффект присутствия в рекламе ненормативной лексики усиливается отсутствием информации о порядке проведения акции на определенный напиток путем начисления баллов, озаглавленных с использованием буквы «Е». Употребление в рекламе указанной буквы в совокупности со словом «баллы» в дательном падеже может создавать у потребителей ассоциации со словосочетанием, относящимся к обсценной лексике. — говорится в сообщении регионального УФАС.

При этом, по словам представителей ведомства, в своих объяснениях «Бургер Кинг» указал, что информация не является рекламной, потому что направлена путем выборочной рассылки по базе конкретных пользователей, а, следовательно, не была адресовано неопределенному кругу лиц, как гласит статья 3 закона о рекламе. Однако довод ресторана не был принят во внимание, поскольку из содержания текста, по мнению УФАС, усматривается как объект рекламирования, так и цель его направления.

Таким образом, антимонопольная служба признала слоган нарушающим требование закона о рекламе. Компании будет выслано предупреждение о прекращении использование рекламы, а в отношении ООО «Бургер Рус», которое осуществляет деятельность под именем «Бургер Кинг», возбудят административное дело.

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