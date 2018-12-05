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Челябинца возмутили маты в приглашении на кофе от Burger King

Оскорбившись, он написал заявление в антимонопольную службу.
сегодня в 09:43
  |  Общество

Неоднозначная реклама в сети заведений быстрого питания Burger King давно привлекает внимание общественности. Но в этот раз дело дошло до УФАС. Антимонопольщики приняли жалобу от жителя Челябинска, которому пришла рассылка от сети заведений быстрого питания. В ней приглашали на кофе, используя сочетание слов, созвучное с ненормативным названием лица.

По мнению заявителя, реклама сети заведений быстрого питания содержит ненормативную лексику. Согласно части 6 статьи5 Закона в рекламе не допускается использование бранных слов и выражений. Сейчас Челябинское УФАС России изучает данную рекламу на наличие признаков нарушения рекламного законодательства, а также устанавливает ее рекламодателя. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном УФАС.

Если нарушение Закона о рекламе докажут, то на юридическое лицо будет наложен штраф от 100 до 500 тысяч рублей. В течение месяца Антимонопольная служба решит, есть ли повод для возбуждения дела.

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Комментарии

Вася и нАРОДА
11:19, 05.12.2018
А что не пожаловался на пенсионный фонд который первый ввел этот термин?

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