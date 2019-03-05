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УФАС проверяет законность субсидии для ликвидации мусорного коллапса в Челябинске

Средства из бюджета области правительство направило на сдерживание тарифа для населения.
сегодня в 17:59
  |  Общество

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области рассматривает дело в отношении Правительства Челябинской области, Министерства экологии региона и ООО «Полигон ТБО». Последняя владеет площадкой для отходов, которая находится в поселке Полетаево.

Дело возбуждено по заявлению Фонда региональной агломерации «Большой Челябинск» о создании преимущественных условий деятельности отдельным хозяйствующим субъектам, в том числе в результате предоставления бюджетных средств в целях организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. — сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.

Речь идет о предоставлении субсидии компании ООО «Полигон ТБО», которая была направлена ей после мусорного коллапса. Поскольку челябинская городская свалка была закрыта в сентябре, пришлось срочно искать место, куда можно доставить мусор. Согласилась это сделать только компания ООО «Полигон ТБО». Но возить отходы из Челябинска в Полетаево было достаточно затратно и перевозчики попросили принять мусор с отсрочкой оплаты. Для того, чтобы не взимать плату с населения, из резервного бюджета региона была направлена субсидия. Заявку на ее получение подал только один из трех имеющихся полигонов.

Эти средства были выделены для того, чтобы в период с сентября по декабрь 2018 года жителям Челябинска не пришлось платить больше за вывоз отходов из-за увеличения транспортного плеча. Из трех полигонов заявку на получение субсидии подал только ООО «Полигон ТБО». От двух других заявок не поступало. — прокомментировал ситуацию в СМИ начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.

Как заявила заместитель руководителя челябинского УФАС России Наталья Сапрыкина для сайта «Пчела», необходимо выяснить, корректно ли были составлены требования к потенциальным получателям субсидии.

На наш взгляд, субсидии изначально не могут предоставляться подобным образом. У полигона есть регулируемый тариф, и он должен оказывать услуги согласно этому тарифу, вне зависимости от обстоятельств. И у него нет права на компенсацию: это неверно юридически. — отмечает Наталья Сапрыкина.

На данный момент УФАС по Челябинской области будет запрашивать дополнительную информацию, просматривать документы и только после этого будет вынесено какое-то решение. Повторное заседание по этому делу состоится в апреле 2019 года.

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