/ В Челябинске оштрафовали ясновидящую с несуществующим дипломом

Женщина назвала себя «магистром высшей степени» в рекламном объявлении.



Челябинское УФАС рассмотрело заявление о рекламе, содержащей признаки нарушения рекламного законодательства на ясновидящую Ольгу Васильевну. В рекламном объявлении, размещенном в одном из периодических изданий области, она использовала утверждения о том, что является сильным магом, посвященным магистром высшей степени, а также о том, что она имеет регистрацию Международной академии ясновидения.

Присутствующие в рекламе сведения о продавце услуги, а именно: «регистрация Международной академии ясновидения», «посвященный магистр высшей степени», «сильный маг», не находят документального подтверждения. Дипломы и свидетельство об аккредитации не содержат сведений об аккредитации ясновидящей Международной академией ясновидения. Реклама также содержит сведения: «посвященный магистр высшей степени», «сильный маг». Дипломы указывают только о присвоении степени магистра народной медицины (эниомедицины). — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба УФАС по Челябинской области.

По результатам проверки ясновидящая была привлечена к административной ответственности.