Тимати не приедет на открытие бургерной в Челябинск в июле

Мероприятие перенесли из-за сроков согласования.

Официальное открытие популярной бургерной Black Star Burger в Челябинске перенесли. Бесплатные бургеры и визит в столицу Южного Урала самого Тимати — отложен. Все дело в том, что на подобное мероприятие соберется большое количество людей. Для того, чтобы организовать его, необходимо согласование с администрацией города.

«Сроки подачи документов для организации мероприятия были нарушены, поэтому его придется перенести», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Отметим, что техническое открытие заведения состоялось еще 5 мая. Официальное открытие было запланировано на начало июля. По предварительным данным, перенести его могут на начало осени.

