/ Открытие ледового городка в Челябинске состоится уже в понедельник

«Театральный» городок начнет функционировать.

В понедельник 24 декабря челябинцы смогут посетить праздник в честь открытия ледового городка.

В этом году он посвящен театру, поскольку 2019 год в России объявлен Годом театра. Так, в рядах сказочных персонажей на площади Революции будут не только долгожданные Дед Мороз и Снегурочка, но и Буратино, Мальвина, Арлекин и многие другие. Подробнее о том, как планировали сделать городок можно прочитать в нашем материале. А потом сходить на площадь и увидеть эту красоту своими глазами.

В программе открытия — концерт, на котором будут объявлены результаты конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала». А также развлекательная программа для гостей, с конкурсами и призами для победителей.

Всех желающих ждут 24 декабря в 17:00 на площади Революции.