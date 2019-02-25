/ На последней неделе зимы в Челябинске убирают ледовый городок

Ледяные скульптуры уже оцепили предупреждающей лентой.

В Челябинске в последний понедельник зимы, 25 февраля, начали работы по разбору ледового городка. Первым начали убирать парк аттракционов, несколько каруселей уже стоят практически разобранные. Сам ледовый городок оцеплен предупреждающей лентой.

Шла утром на работу, а карусели разбирать начали. В городок зайти нельзя, лентой обтянут. Там двое мужчин в форме стояли, разглядывали его, будто любовались. Наверное, думали с чего приступить. Грустно, он же такой красивый. А с другой стороны, это значит, что весна близко. — поделилась эмоциями с сайтом «Первый областной» жительница Челябинска Екатерина Васильева.

Напомним, что работы по разбору ледового городка будут вестись на протяжении недели. Первые два дня рабочие будут заниматься демонтажем подсветки, всей электрики и разбором елки. После этого в городок приедет экскаватор, который будет сгребать весь лед и снег в кучи. Работать он будет круглые сутки. Позже весь снег вывезут с площади.

Ледовый городок открыли 25 декабря. Ровно два месяца он радовал жителей Челябинска и гостей города. В этом году городок выполнен в театральной тематике.