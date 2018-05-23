/ Вороны атаковали прохожих в детском саду в Миассе

Птицы защищали выпавшего из гнезда птенца.

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Птичья атака прошла в Миассе сегодня утром, 23 мая. Вороны бросались на прохожих, пытаясь клюнуть их и отгоняя от детской площадки на территории детсада. Причиной стал выпавший из гнезда птенчик. Еще не умеющий летать, он лежал на земле, и птицы пытались защитить его от подходивших близко людей. В дело пришлось вмешаться спасателям.

Прибыв на место, спасатели подобрали птенца и вывезли его с территории детского сада в лесопарковую зону. — рассказали сайту «Первый областной» в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Такие ситуации весной и летом не редкие. Специалисты напоминают: не надо сразу хватать птенца или другое животное, пытаясь его спасти. Правила поведения с дикими представителями фауны совсем другие. Узнать их можно в нашем МАТЕРИАЛЕ.

