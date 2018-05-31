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/ Детский сад в Миассе требуют закрыть из-за его опасности

Детский сад в Миассе требуют закрыть из-за его опасности

Контрольно-счетная палата огласила список выявленных нарушений.
сегодня в 10:07
  |  Происшествия

В детском саду «Умка» в Миассе нашли множество нарушений. Комиссия контрольно-счетной палаты, ставшая свидетелем падения потолка в учебном учреждении, признала здание негодным для размещения там детсада. На фасаде при проверке обнаружили трещины, площадь детских раздевалок оказалась слишком маленькой, правила пожарной безопасности в учреждении, по данным комиссии, не соблюдались, а эвакуационный выход и вовсе был заблокирован.

Использование бюджетных средств, потраченных на приобретение нежилого здания, признано нецелевым. Первый заместитель Губернатора Челябинской области Евгений Редин отметил, что руководству г. Миасса необходимо провести работу с Министерством образования и науки Челябинской области в целях решения вопроса обеспечения детей местами в дошкольном учреждении. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Контрольно-счетной палаты.

Все нарушения руководство «Умки» должно устранить в ближайшее время. Иначе детскому саду грозит закрытие.

Напомним, несколько плит декоративной конструкции упали в детсаду «Умка» 4 мая. Администрация считает, что во всем виноваты проблемы с кровлей, которые не хочет устранить застройщик. Детей, которые занимались в «аварийной» группе временно перевели в другое помещение.

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