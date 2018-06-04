/ Работу опасного детского сада в Миассе приостановили

Дошколят перевели в другое здание.

Детский сад «Умка» в Челябинске с первого июня приостановил свою работу. Двери корпуса, который признан опасным, закрыты на замок с прошлой пятницы. Гостей встречает приказ заведующей, согласно которому группа «Ягодка» прекратила свое существование. Детей из нее перевели в группу «Малышок», базирующуюся в другом помещении.

Это также было связано с тем, что наступил летний период — мы всегда снижаем количество работающих групп в связи с уменьшением количества детей и выходом части педагогов в отпуск. Все дети из дополнительного здания переведены в основное, распределены в соответствии с возрастом. Все родители, которые хотели оставить детей на летний период, такие места получили. — сообщила заведующая МБДОУ Детский сад № 2 Елена Шмидт.

Дальнейшая судьба юных воспитанников и самого здания пока окончательно не решена. В очередь на получение путевки в детский сад находились десятки семей, теперь их ждет перераспределение. Этими вопросами на данный момент активно занимается руководитель детсада и управление образования.

С 1 июня приостановлено функционирование структурного подразделения детского сада «Умка». На сегодняшний день все дети переведены в основное здание до окончательного принятия решения по данному объекту. — пояснила директор Управления образования Миасса Анна Овсянникова.

Ранее сообщалось, что в детском саду «Умка» в Миассе нашли множество нарушений. Установлено, что площадь детских раздевалок оказалась слишком маленькой, а правила пожарной безопасности не соблюдались, а эвакуационный выход был заблокирован. Кроме того, использование бюджетных средств, потраченных на приобретение нежилого здания, признано нецелевым.

Напомним, несколько плит декоративной конструкции упали в детсаду «Умка» 4 мая.