/ Девочка сбежала от воспитателя из детского сада в Челябинске

Малышка вышла на улице через калитку.

Пропажу ребенка обнаружили, когда за воспитанницей в детский сад пришли ее родители. Малышка покинула территорию во время вечерней прогулки.

Воспитатель занимаясь своей образовательной деятельностью и приёмкой ребёнка, своевременно не заметила отсутствие ребёнка. Он покинул территорию в 17:03. В 17:10 начали искать ребёнка. Кофточка лежит, верхняя одежда лежат на определённом месте. — комментирует сайту «Первый областной» заведующая детским садом Наталья Дмитриева.

«Бегство» девочки сняли камеры видеонаблюдения. Но сейчас эти кадры прячут от СМИ. Четырехлетняя челябинка подошла к калитке, открыла ее и ушла.

В настоящий момент в адрес заведующей данным учреждением внесено представление об устранении нарушений и привлечении лиц к дисциплинарной ответственности, а именно к воспитателю, который осуществлял контроль за детьми. — рассказывает помощник прокурора Курчатовского района Челябинска Вера Коротун.

К счастью, ребенка заметили прохожие. Малышку вернули родителям. С ней все в порядке. С педагогами провели инструктаж, воспитательница получила выговор. А вот заведующая детским садом должна будет выплатить штраф. По решению прокуратуры на руководителя могут завести административное дело.