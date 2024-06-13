Аномальная жара до +34 градусов сохранится в Челябинской области 14 июня

Температура в регионе выше средней на 7 градусов и более

Лето в Челябинской области разгорячилось не на шутку: в пятницу, 14 июня, отметка на градуснике приблизится к +34°C. День пройдет без осадков. Подробнее о погоде — в материале ИА «Первое областное».

«Погоду в регионе будет определять область повышенного давления. Без осадков. Температурный фон будет повышаться», — рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха достигнет +16°C, днем ожидается до +32°C. Малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области показания термометров в ночные часы установятся в пределах от +14 до +19°C, в низинах — до +11°C. Днем воздух раскалится до +29…+34 градусов Цельсия. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер преимущественно западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.