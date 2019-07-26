Алексей Текслер изучил проблемы Чебаркульского района

Глава региона подвел итоги поездки в социальных сетях.

Алексей Текслер совершил рабочую поездку в Чебаркульский район Челябинской области, где он пообщался с жителями, лично изучил местные проблемы и побывал на фестивале «День Поля-2019».

По итогам визита было принято несколько важных для района решений. Так в сельском поселении Тимирязевское к 1 сентября будет построен новый стадион, оснащенный искусственным газоном, площадкой для воркаута и специальными дорожками для занятий легкой атлетикой.

«Также будет в деревне Сарафаново построена новая школа, потому что старая в плохом состоянии и, учитывая демографическую ситуацию в районе, несомненно, нужно вкладываться в развитие этой сферы. Планируется, что она предоставит 250 новых школьных мест и 50 дошкольных, поскольку мест в детских садах пока также не хватает», — заявил Алексей Текслер.

Кроме того, после беседы с жителями Шахматовского сельского поселения глава региона поручил МРСК Урала разобраться с проблемой постоянных перебоев электричества. Местных очень беспокоит данная ситуация.

Алексей Текслер обсудил также проблемы обеспечения района газом. Сейчас готово 13 проектов по газификации. По изначальному плану все задачи должны быть выполнены за три года. Однако глава региона поручил ускорить работы по газификации и обеспечить газом все поселки за два года.

«В этом году мы увеличили количество средств на газификацию, уже 4 населенных пункта будут газифицированы в этом году», — заявил Алексей Текслер.

Во время встречи с главой района было принято решение о ремонте дороги Филимоново – Алтынташ, больницы и сквера напротив ДК, посвященного памяти режиссёра Сергея Герасимова, в Кундравах.