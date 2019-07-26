Жители Чурилово теперь платят за въезд домой

Шлагбаум поставила местная управляющая компания.

В поселке Чурилово Челябинска Елена Кубяк и ее муж приобрели участок давно, около восьми лет назад. Супружеская пара строила планы: построить дом и растить детей. Но все изменилось, когда территория вокруг участка стала активно застраиваться. Проект получил название «Солнечный берег».

Первым покупателям сказали, что они будут являться жителями поселка Чурилово. Землю размежевали и начали продавать . Пятьсот участков остались в новом поселении, а двести – за территорией. В это время создали управляющую компанию, которая выставила счета даже тем, кто новому благоустройству не причастен.

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