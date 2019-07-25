Алексей Текслер встретился с главой облизбиркома

Совещание было посвящено предстоящим выборам.

Сегодня, 25 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с членом ЦИК РФ Сиябшахом Шапиевым и председателем облизбиркома Сергеем Обертасом. В рамках совещания поднимались вопросы проведения муниципальных выборов и внедрения новых технологий для голосования.

«Все организационные вопросы по подготовке к Единому дню голосования в регионе под контролем. От подготовки помещений для голосования до сопровождения, охраны. Мы активно готовимся к выборам», — заявил Алексей Текслер.

По данным облизбиркома, 8 сентября на территории Челябинской области будет проведено 67 избирательных кампаний в 24 муниципальных образованиях, в числе которых:

1. Выборы губернатора Челябинской области;

2. Прямые выборы глав Байрамгуловского, Аргаяшского, Новопокровского, Кизильского районов и сельского поселения Путь Октября – 3 мандата;

3. Выборы депутатов представительных органов МСУ – 455 мандатов;

4. Дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления – 36 мандатов.

Кроме того, глава облизбиркома Сергей Обертас заявил, что все участки избирательных комиссий будут оснащены всеми необходимыми техническими средствами, а на всех протоколах УИКов появятся QR-коды.

Все стороны также подчеркнули, что выборы в Челябинской области должны пройти максимально объективно, открыто и с легитимными результатами.