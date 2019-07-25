Сегодня, 25 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с членом ЦИК РФ Сиябшахом Шапиевым и председателем облизбиркома Сергеем Обертасом. В рамках совещания поднимались вопросы проведения муниципальных выборов и внедрения новых технологий для голосования.
«Все организационные вопросы по подготовке к Единому дню голосования в регионе под контролем. От подготовки помещений для голосования до сопровождения, охраны. Мы активно готовимся к выборам», — заявил Алексей Текслер.
По данным облизбиркома, 8 сентября на территории Челябинской области будет проведено 67 избирательных кампаний в 24 муниципальных образованиях, в числе которых:
1. Выборы губернатора Челябинской области;
2. Прямые выборы глав Байрамгуловского, Аргаяшского, Новопокровского, Кизильского районов и сельского поселения Путь Октября – 3 мандата;
3. Выборы депутатов представительных органов МСУ – 455 мандатов;
4. Дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления – 36 мандатов.
Кроме того, глава облизбиркома Сергей Обертас заявил, что все участки избирательных комиссий будут оснащены всеми необходимыми техническими средствами, а на всех протоколах УИКов появятся QR-коды.
Все стороны также подчеркнули, что выборы в Челябинской области должны пройти максимально объективно, открыто и с легитимными результатами.