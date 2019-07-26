На Южном Урале добровольцы простились с красноармейцем

Церемония захоронения состоялась в Чебаркульском районе.

В деревне Сарофаново Чебаркульского района состоялась церемония захоронения Николая Чистова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. По решению правнучек солдата, церемония прошла на родине. Останки красноармейца нашли добровольцы в Ленинградской области входе всероссийской акции «Вахта памяти-2019».

«Нам сообщили из сельского совета, что поисковики из Санкт-Петербурга нашли останки нашего земляка Николая Чистова. Я не могла поверить, что спустя столько времени мой прадедушка вернется домой. Непередаваемые чувства радости, смятения и скорби», – поделилась своими переживаниями Наталья Уразаева, правнучка погибшего бойца.

Останки найдены 7 июля 2019 года на территории Кировского района Ленинградской области добровольцами отряда « Доброволец - политех». Сам Николай Чистов родился в 1905 году, а призван на фронт в 1941 году Миасским военным комиссариатом Южного Урала.