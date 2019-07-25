Алексей Текслер поделился впечатлениями о выставке «День поля»

На мероприятии глава региона изучал аграрный потенциал Южного Урала.

Сегодня, 24 июля, Алексей Текслер работает на сельскохозяйственной выставке «День поля-2019». После приветственного слова для участников мероприятия глава региона отправился изучать несколько перспективных технологий на представленных там экспозициях.

«Сельское хозяйство в области развивается очень активно, в том числе растениеводство и животноводство. Также важно развивать переработку сельхозпродукции», — заявил Алексей Текслер.

Однако глава региона отметил несколько проблем, связанных с обеспеченностью области продуктами животного производства.

«Область обеспечена молоком только на 50 процентов, поэтому сегодня обсуждалась возможность постройки новых молочных заводов для того, чтобы вся прибыль с отрасли оставалась у нашего производителя», — заявил Алексей Текслер.

Также глава региона отметил перспективность цифровизации сельскохозяйственного производства. По мнению Алексея Текслера, это поможет повысить эффективность применения техники на 15 процентов.