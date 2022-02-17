В Челябинской области значительно улучшат спортивную инфраструктуру

В регионе к концу года появятся несколько новых современных спорткомплексов

На Южном Урале продолжается масштабное строительство новых спортивных объектов, большинство из которых будет сдано в эксплуатацию к концу 2022 года. Они дадут возможность систематически заниматься спортом и вести здоровый образ жизни большему количеству южноуральцев из малых городов, поселков и деревень, сообщает региональный Минспорт.

По информации министерства физической культуры и спорта Челябинской области, в этом году в Челябинске будет завершено строительство регионального центра по хоккею, пристроя к плавательному бассейну «Строитель», физкультурно-оздоровительного комплекса на территории КСК «Рифей», тренировочного катка «Трактор». Кроме того, в ряде районов области реконструируют, а также с нуля возведут современные физкультурно-оздоровительные комплексы.

«В 2022 году будут введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Кусинском районах, а также в Верхнем Уфалее и Копейске. Планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Карталинском районе, физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами в Магнитогорске и в Аргаяшском районе, а также возведение ФОКа со скалодромом в Миассе. В Сатке, Аше, Озерске появятся крытые катки с искусственным льдом. Строительные работы ведутся в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта, разработанной по поручению президента России Владимира Путина»,— добавили в Минспорте Челябинской области.

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Джабык Карталинского района, который летом прошлого года пострадал от лесных пожаров, начнется весной. Уже готов проект и определена площадка: просторный ФОК расположится в 100 метрах от местной школы. Предполагается, что к 2023 году в нем смогут заниматься школьники, у которых никогда не было спортзала: уроки физкультуры для 72 учащихся сейчас проходят в фойе. А тем, кто увлечен спортом, приходится ездить за 10 километров в село Еленинка и там играть в футбол, волейбол, баскетбол.

«После пожара к нам несколько раз приезжал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Во время одной из встреч мы попросили его о строительстве спортивного объекта, в котором могли бы заниматься дети. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло — глава региона нашу просьбу одобрил! Теперь и в Джабыке будет свой ФОК с большим залом для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Здесь будут заниматься физкультурой местные школьники и любители здорового образа жизни из других сел. Думаю, что и районные соревнования в будущем ФОКе мы также сможем проводить»,— прокомментировала и. о. главы Еленинского сельского поселения Карталинского района Татьяна Костик.

В этом году в Миассе начнется строительство большого крытого физкультурно-оздоровительного центра со скалодромом. Для города это долгожданное событие, ведь в нем проживает большое число участников и победителей российских и мировых соревнований.

«На базе спортивной школы „Вертикаль“ в отделении скалолазания занимаются 217 спортсменов разных возрастных и тренировочных групп. Из них 22 спортсмена включены в состав сборной команды Челябинской области, четыре спортсмена — в состав сборной команды России, трое из которых имеют звание мастера спорта. Постройка в нашем городе центра скалолазания создаст условия для круглогодичных тренировок и, как следствие, высоких спортивных результатов»,— сообщил начальник управления физкультуры и спорта администрации Миасского городского округа Владимир Васильев.

Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы правительства России. Всего в 2022 году в нашей стране планируется открыть 145 многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся более чем в 50 регионах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, добавив, что к 2030 году спортом регулярно должны заниматься не менее 70 процентов россиян. Такую задачу правительству поставил президент Владимир Путин.