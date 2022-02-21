В Челябинской области утвердили порядок выплаты 1 млн рублей сельским тренерам

Единовременные выплаты в 2022 году новые специалисты получат по программе «Земский тренер»

«Право на получение единовременной выплаты имеют тренеры, переехавшие в сельские населенные пункты или поселки городского типа с населением до 50 тысяч человек из городов Челябинской области с населением более 300 тысяч человек или других регионов. Принятые на должность тренера не раньше 1 января 2022 года, заключившие договор с Минспорта региона и не имеющие неисполненных обязательств по договору о целевом обучении»,

— говорится в документе.