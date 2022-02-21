В Челябинской области утвердили порядок единовременной выплаты в 1 миллион рублей тренерам, приехавшим на работу в сельские территории или малые города Южного Урала. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на сайте правовой информации.
«Право на получение единовременной выплаты имеют тренеры, переехавшие в сельские населенные пункты или поселки городского типа с населением до 50 тысяч человек из городов Челябинской области с населением более 300 тысяч человек или других регионов. Принятые на должность тренера не раньше 1 января 2022 года, заключившие договор с Минспорта региона и не имеющие неисполненных обязательств по договору о целевом обучении», — говорится в документе.
Деньги будут выделены по программе «Земский тренер». Проект по аналогии с «Земским учителем» и «Земским фельдшером» призван привлекать специалистов в сельские территории, где наблюдается серьезный кадровый дефицит.
В рамках реализации программы предусмотрено привлечение 12 высококвалифицированных специалистов в год для развития базовых видов спорта. Расходы на реализацию программы предусмотрены в областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
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