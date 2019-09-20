Алексей Текслер вступит в должность губернатора в прямом эфире

Церемонию инаугурации покажет медиахолдинг ОТВ.

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Церемония вступления Алексея Текслера в должность губернатора состоится сегодня. Это одно из самых громких и торжественных официальных событий в регионе.

В театр драмы приглашены около тысячи гостей: полпред президента в УрФО Николай Цуканов, министр энергетики России Александр Новак, губернатор Курганской области Вадим Шумков, а также общественники, учителя, врачи, ветераны и представители конфессий. В церемонии примет участие оркестр училища штурманов, рота почетного караула и хор театра оперы и балета.

Увидеть церемонию инаугурации можно будет в прямом эфире. Сайт 1obl.tv и телеканал ОТВ начнут трансляцию в 10:50.