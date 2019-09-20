Алексей Текслер — губернатор Челябинской области: закончилась церемония инаугурации

Поддержать главу региона приехала его семья, давний друг Диана Гурцкая, представители власти и бизнеса.

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В торжественной церемонии инаугурации приняли участие полпред президента России Владимир Цуканов, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, митрополит Челябинский и Миасский Григорий, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, заместители губернатора и представители правительства области. В зале присутствовали более 1 000 человек, все они пришли поздравить Алексея Текслера, в том числе и его семья: жена Ирина, сын Михаил и родители. Поддержать старого друга приехала певица Диана Гурцкая.

Под фанфары в исполнении военного оркестра ЧВВАКУШ торжественная церемония инаугурации была объявлена открытой. Курсанты роты почетного караула внесли в зал флаги Российской федерации и Челябинской области, а также нагрудный Знак губернатора Челябинской области.

«Всенародные равные и прямые демократичные выборы губернатора Челябинской области признаны состоявшимися и действительными. На основании официально опубликованных результатов выборов избирательная комиссия Челябинской области решила, считать избранным Губернатором Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича», — объявил Сергей Обертас, председатель избирательной комиссии Челябинской области.

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш в торжественной обстановке призвал Алексея Текслера принять присягу на Уставе Челябинской области.

«От имени депутатов ЗСО от души поздравляю Вас с вступлением в должность, мы искренне верим, что Вы с честью оправдаете ожидания избирателей, мы будем работать в Вашей команде, команде Челябинской области, на благо наших жителей», — пообещал Владимир Мякуш.

После поздравительной речи председатель Законодательного собрания Челябинской области торжественно повесил на грудь Алесея Текслера почетный Знак губернатора Челябинской области.

«Впереди напряженная работа, нам вместе предстоит сделать жизнь южноуральцев лучше: дать достойное образование нашим детям, обеспечить будущее нашей молодежи и окружить теплом и заботой наших ветеранов. Реализовать эти планы призваны как национальные проекты, так и те планы развития, которые мы обсудили, приняли и будем реализовывать в дальнейшем. Я благодарю каждого, кто присутствует в этом зале и всех южноуральцев. Для меня большая честь и ответственность возглавить Челябинскую область», — отметил в своем обращении Алексей Текслер.

Губернатора Челябинской области с официальным вступлением в должность поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации Николай Цуканов.

«Первый этап Вашей службы уже завершен, можно уже подвести первые итоги, которые озвучил Сергей Обертас. Но на самом деле это маленький этап Вашей жизни, впереди очень сложные года работы. Нужно сделать так, чтобы каждый южноуралец чувствовал Вашу поддержку и внимание», — поздравил Алексея Текслера Николай Цуканов.

Полпред президента в качестве подарка вручил Алексею Текслера книгу о истории России. Поздравили нового Губернатора митрополит Челябинский и Миасский Григорий, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, а также бывший коллега, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

«Жители Челябинской области оказали Вам большую поддержку и доверие проголосовав на выборах. Эта большая работа, которая была проведена, я знаю, что Вы проделали большую работу перед выборами, встретились со многими жителями, многое узнали. Я уверен, что Вы сделаете еще один шаг и еще одну ступень в развитии Челябинской области», — поздравил Алексея Текслера Александр Новак.

Торжественная церемония инаугурации губернатора Челябинской области была объявлена закрытой. Алексей Текслер с этой минуты официально вступил в должность и будет управлять регионом ближайшие пять лет.