Стартовал прием документов от кандидатов на пост главы Челябинска

Состав конкурсной комиссии также определен.

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Стартовал прием документов от челябинцев, которые планируют побороться за вакантное место градоначальника. Он продлится до 21 октября.

Губернатор Челябинской области подписал распоряжение, которое определило, кто представит его в конкурсной комиссии по выбору мэра города.

«Четыре человека назначены от губернатора в конкурсную комиссию, это представитель Законодательного собрания Анатолий Брагин и представители администрации: Анатолий Векшин, Алексей Фартыгин и Виталий Шиков», — озвучил имена Алексей Текслер.

Городскую думу в комиссии представят депутаты Галина Киреева, Олег Иванов, Денис Лапотышкин и Олег Толмачев.

«Основная задача — произвести качественный отбор претендентов, уверен, что и представители представительного органа власти и представители от губернатора эту работу смогут провести качественно для того, чтобы уже городской совет принял решение по назначению главы города Челябинска», — отметил глава региона.

Сам конкурс по выбору главы Челябинска назначен на 12 ноября. Комиссия проведет «отсев» кандидатов, опираясь на установленные к ним требования, а затем гордума сделает выбор, кто займет кресло руководителя.