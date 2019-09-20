Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области

Фоторепортаж торжественной церемонии инаугурации Алексея Текслера.

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Алексей Текслер официально стал губернатором Челябинской области сегодня, 20 сентября. Торжественная церемония инаугурации прошла в Челябинском театре драмы.

В торжественной церемонии инаугурации приняли участие полпред президента России Владимир Цуканов, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, митрополит Челябинский и Миасский Григорий, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, заместители губернатора и представители правительства области. В зале присутствовали более 1 000 человек, все они пришли поздравить Алексея Текслера, в том числе и его семья: жена Ирина, сын Михаил и родители. Поддержать старого друга приехала певица Диана Гурцкая.