Алексей Текслер встретился с главой Башкортостана

Правительство региона не анонсировало этот визит.

Вчера, 4 августа, Алексей Текслер тайно посетил город Уфа, где повстречался с врио главы республики Башкортостан Радием Хабировым. Там стороны обсудили несколько важных вопросов по развитию регионов.

«Челябинская область – это наши соседи, братья. Это регион, который довольно успешно развивается. Там проживает более 150 тысяч башкир, и нам очень важно, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы развивалась их национальная культура, была возможность изучать родной язык. Мы с Алексеем Леонидовичем обсудили, что по всем этим направлениям поддержка будет оказана. Более того, мы с нашей стороны тоже усилим поддержку: как материальную, так и методическую», — заявил Радий Хабиров.

Главы регионов также договорились о расширении взаимодействия в рамках наращивания товарооборота, развития промышленного и туристического потенциала, а также национально-культурной сферы.

«Я всегда испытываю особое чувство, когда говорю о Башкирии. Много раз приезжал сюда за время работы первым заместителем министра энергетики России, а также председателем Совета директоров «Башнефти», поэтому о республике знаю не понаслышке. Наши территории традиционно связывают серьёзные экономические, культурные взаимоотношения, но есть куда стремиться, и у нас в этой части большие планы. Будем развивать наши регион», — рассказал Алексей Текслер.

Также главы регионов посетили памятника Салавату Юлаеву, где успели пообщаться с жителями республики. Среди них также была молодая семья, которая недавно переехала из Челябинска в Уфу. Они поблагодарили Алексея Текслера за поддержку башкир, проживающих в Челябинской области.

Также напомним, что в минувшие выходные глава региона поручил выделить жилье пострадавшим в результате пожара жилого дома в поселке Долгодеревенское.