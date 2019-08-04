В Челябинской области чуть не сгорел жилой дом

Сотрудниками пожарной охраны были спасены шестеро жильцов.

Вчера, 3 августа, в Сосновском районе Челябинской области загорелся жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Долгодеревенское. На улице Свердловская произошло возгорание в жилом доме. На момент прибытия пожарной охраны огонь постепенно начал перебираться с пятого этажа на мансарду, а подъезд был сильно задымлен. Из здания смогли самостоятельно выйти девять человек, однако пожарные начали проверять соседние с очагом возгорания квартиры, поскольку находиться люди, которые могли не выбраться, где были обнаружены еще шестеро жильцов.

«После нейтрализации угрозы жизни людей, сотрудники приступили к тушению. Основная сложность была в том, что огонь успел распространиться на мансарду и уже подбирался к крыше здания. Потребовалось более двух часов, чтобы остановить распространение огня, однако работа продолжилась – пожарные проводили тщательную проверку, разборку и проливку всех конструкций», — заявили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В здании школы был организован пункт временного размещения для тех, у кого пострадало жилье, однако он не был использован. Обстоятельства пожара и причины его возникновения еще не установлены.